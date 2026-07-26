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RESGATE DRAMÁTICO

Cachorro é resgatado de cisterna após passar mais de uma semana preso

Animal foi retirado sem ferimentos por agentes do Corpo de Bombeiros

Andrêzza Moura
Por Andrêzza Moura

Após passar mais de nove dias dentro de uma cisterna, um cachorro foi resgatado da zona rural da Boa Vista, em Santo Antônio de Jesus, no recôncavo baiano, neste sábado, 25.

Segundo informações, a demora para a retirada do animal ocorreu devido à dificuldade de acesso ao local, já que a estrutura da cisterna é bastante profunda.

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O trabalho foi realizado por agentes do Corpo de Bombeiros. Apesar de muito assustado, o cachorro foi retirado sem ferimentos. Ele está sobe os cuidados de um morador local identificado como Romilson Farias.

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