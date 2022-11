Cenário impõe novos desafios aos veículos de comunicação

O polarizado cenário político do Brasil imprimiu aos profissionais e veículos de Comunicação de todo o país novos desafios e esforços na sua missão de informar. Em campanha eleitoral atípica, sobressaiu a necessidade de defesa veemente da Democracia como valor maior e inegociável.

Diante de tal contexto e levando em conta a multiplicação de conteúdos falsos, distribuídos via grupos de mensagens e redes sociais, A TARDE adotou o caminho de fazer o necessário contraponto, investindo firme no propósito de garantir uma cobertura eleitoral plural, mas embasada pela credibilidade construída ao longo de sua história.

“O Grupo A TARDE, cumprindo sua obrigação enquanto veículo de comunicação alinhado com os interesses da população, foi o contraponto necessário para essa eleição de 2022 no Estado da Bahia”, avalia o presidente João de Mello Leitão. “Fomos defensores incansáveis da verdade, ao mesmo tempo em que buscamos nos apoiar no histórico de nosso fundador, sempre na vanguarda, trazendo uma metodologia nova de pesquisa e que ao fim das eleições se mostrou exitosa, com resultados certeiros no primeiro e segundo turnos, o que não acontecia na Bahia há 28 anos”, avalia.

O acerto do viés assumido pela cobertura e a aposta em pesquisas próprias, em parceria com o Instituto AtlasIntel confirmaram a premissa que tem direcionado a marca ao longo de seus 110 anos: “saiu n’A TARDE é verdade".

O diretor de relações institucionais Luciano Neves destaca que, em paralelo à cobertura dos fatos, os veículos do Grupo – dois jornais, portais e rádio – colocaram em evidência temas de interesse do cidadão. “Exercemos, assim, o necessário papel fiscalizador e de cobrança aos poderes públicos”, aponta.

“A TARDE sai da batalha mais fortalecido e pronto a encarar novos desafios”, Luciano Neves, diretor de relações institucionais | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Os textos analíticos também foram presença constante nas plataformas de A TARDE durante o período eleitoral, seja na forma de colunas, artigos, charges (algumas relembradas nesta página) e cartas do leitor, veiculadas nas seções de Opinião. “São conteúdos complementares, mais aprofundados, produzidos por um time de colaboradores bastante diverso e que proporcionam à audiência o acesso a outras perspectivas, o que é de muito valor no momento de interpretar os fatos eleitorais e tomar decisões”, afirma Mariana Carneiro, diretora de conteúdos e projetos especiais.

Leitor do conteúdo gerado pelas plataformas de A TARDE e colaborador fixo do jornal e portal, o professor e cientista político Cláudio André de Souza comenta a atuação do Grupo. “A cobertura foi ampla, crítica e conseguiu apresentar tendências e pontos fundamentais em relação às eleições na Bahia e no Brasil. Diante de um momento de tensão das instituições democráticas, A TARDE conseguiu levar aos leitores informações e análises de extrema importância quanto aos principais fatos políticos”.