Ator Tenoch Huerta é acusado de assédio sexual

Conhecido por interpretar o vilão Namor em Pantena Negra: Wakanda Para Sempre, o ator Tenoch Huerta, foi acusado de assédio sexual pela mexicana Maria Elena Rios. A música e ativista mexicana, denunciou em suas redes sociais, após deixar o grupo antirracista Poder Prieto, do qual o ator faz parte. De acordo com Maria Elena, a organização o protegeria mesmo sabendo do ocorrido.

"Deixei muito claro na minha saída dessa sua seita que protege ao violentador e PREDADOR sexual Tenoch Huerta, que não publicariam nada de mim. Mas eles foram atrás de mim para evitar escândalos por causa do seu filme da Marvel", escreveu em um tweet.

Maria Elena Rios escreveu em outro post: "É muito difícil falar de abuso emocional e de poder de um predador sexual que é amado no mundo por interpretar um personagem de um filme, como é o caso de Tenoch Huerta. Aparentemente encantador, a grande característica de um narcisista + uma boa dose de vitimização. #JáNãoTenhoMedo Sua fama não voltará a me intimidar".

Rios não entrou em mais detalhes sobre o que aconteceu. Questionada sobre por que não denunciou antes, ela respondeu: "dizem [isso] aqueles que vivem em um país machista, onde a justiça é inatingível, onde quase te matam e mesmo assim não acreditam em você ou a justiça não chega".

Até o momento, Tenoch Huerta não se manifestou sobre as acusações.