Em clima de festa, Sala Walter reabre com presença de nomes da cultura

Com estreia de filme independente, a Sala de Cinema Walter da Silveira, localizada nos Barris, em Salvador, reabriu em evento para convidados, nesta quarta-feira, 11, após obras de requalificação estrutural. O espaço vai voltar a oferecer sessões gratuitas regulares para o público a partir da próxima quarta-feira, dia 18 de janeiro.

Presente na reabertura, o secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro disse que considera o espaço um local de integração cultural com a população.

“É muito positivo a gente começar o ano e começar uma gestão devolvendo um espaço tão importante para a cultura baiana, para a comunidade. É motivo de muita satisfação e, sobretudo, que aqui a gente também consegue fazer uma integração. É nosso maior objetivo, a gente está dentro de um espaço cultural dos mais importantes do Estado, que é a Biblioteca dos Barris, e temos essa sala de cinema única pública totalmente requalificada”, afirmou ele em entrevista ao Cineinsite A TARDE.

“Esse é o nosso objetivo, tratarmos também da integração desses espaços culturais. Adaptar o que for possível em todo o Estado para que as pessoas, a comunidade, a população, os estudantes tenham acesso aos equipamentos e as várias linguagens de cultura nesses espaços de forma pública, de forma acessível, de forma inclusiva”, completou.

Para a ex-diretora da Fundação de Cultura do Estado da Bahia (Funceb), Renata Dias, o momento é oportuno para trabalhar estruturas de fomento no cinema independente.

“Todas as demais salas da Bahia se voltam para um cinema mercadológico e a sala Walter é a única sala de cinema do estado da Bahia que se volta para produção, se abre totalmente, e tem suas estruturas organizadas para servir ao cinema independente. É um indício muito forte do desafio que nós temos na secretaria por sermos um estado tão grande, com tanta produção audiovisual potente”, explicou Renata.

“A gente tem todo um caldeirão cultural que nos implica necessariamente em uma dimensão chamada distribuição, a gente precisa de mais salas de cinema. Nós temos leis aprovadas que viabilizam o fomento do ponto de vista em grande escala, a gente tem a lei Paulo Gustavo, que se volta quase em sua maioria para aplicação dos recursos no campo do audiovisual. Estamos de olho nesse lugar da expansão das salas públicas que se voltem para um cinema independente”, diz.

Secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, ao lado da ex-diretora da Fundação de Cultura do Estado da Bahia (Funceb), Renata Dias | Foto: Lucas Rosário | Secult-BA

O filme “O Amor Dentro da Câmera”, cuja estreia aconteceu na reabertura da Sala Walter, foi dirigido pelas cineastas baianas Lara Beck e Jamile Fortunatto. As diretoras comentaram que é a primeira vez que assistem o filme presencialmente em uma sala de cinema.

“Estreamos o filme da pandemia, ou seja, não vimos o filme presencialmente ainda, hoje é um dia super importante. É a primeira vez que a gente vai ver o filme na telona, só tinha visto pelo computador”, contou Jamile.

“Que eu possa também me emocionar, que eu possa não só ser uma pessoa que fez o filme, mas que eu possa ser público do filme, eu quero sentir a emoção. O filme está feito, não tem mais o que a gente fazer, então é aproveitar. Eu quero ser parte do público que ocupa essa sala”, concluiu Lara.

O público poderá usufruir da programação de exibições gratuitas na Sala a partir da próxima quarta-feira, dia 18 de janeiro, quando será disponibilizada no site da Funceb. Neste dia, será exibido, às 15h, o longa-metragem “Ilha”, de Ary Rosa e Glenda Nicácio e a pré-estreia do filme "Regra 34", de Júlia Murat, às 19h30, que entrará no circuito comercial após esta data.

A programação também pode ser consultada no Cineinsite A TARDE.

As cineastas baianas Lara Beck e Jamile Fortunatto falaram sobre ideia do filme “O Amor Dentro da Câmera” Isabela Cardoso | Ag. A TARDE