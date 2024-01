Filme antecessor de A Profecia ganha trailer assustador; veja | A TARDE

Foi liberado nesta sexta-feira, 3, pela 20th Century Studios, o primeiro teaser do prelúdio de A Profecia, The First Omen. O filme tem no elenco a brasileira Sônia Braga, Nell Tiger Free (Servant), Bill Nighy (Questão de Tempo) e Ralph Ineson (O Homem do Norte).

A produção vai funcionar como um antecessor ao clássico A Profecia (1976), estrelado por Gregory Peck e dirigido por Richard Donner. O longa narrava a história de um embaixador americano que acredita que seu filho de 5 anos é a encarnação do anti-cristo.

O novo filme, dirigido por Arkasha Stevenson (Legion, Vingança Sabor Cereja), vai contar a história de uma jovem que vai para Roma iniciar um trabalho a serviço da igreja. Lá, ela encontra algo sombrio que a fará questionar a própria fé e descobrir uma terrível conspiração para a reencarnação do mal. Ainda não se sabe qual papel Sônia Braga irá interpretar.

Confira trailer:

Nos Estados Unidos, o filme chega aos cinemas em 5 abril. Ainda não há data de lançamento no Brasil.