Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa volta ao cinema com versão estendida

Um dos maiores sucessos do cinema em 2021, “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa'' vai voltar aos cinemas brasileiros no feriado de 7 de setembro deste ano, com uma versão estendida. O último filme da trilogia do super-herói estrelada por Tom Holland ganhou novas datas de lançamento nesta terça-feira, 19.

O lançamento foi confirmado oficialmente pelas redes sociais da produção. Em inglês, o filme ganhou o subtítulo de “A Versão Com Mais Coisas Divertidas” (The More Fun Stuff Version, em inglês).

O primeiro país a receber a obra será a Indonésia, em 31 de agosto, enquanto em outros países as estreias acontecem a partir do dia 1º de setembro. Não foi divulgado qual será o conteúdo adicional do novo corte.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa estreou nos cinemas em dezembro de 2021. A versão original já está disponível para aluguel e compra nas plataformas digitais e chega ao streaming pelo HBO Max em 22 de julho, sem nenhum custo adicional para os assinantes.

Confira a sinopse e o trailer do filme:

“O Homem-Aranha precisa lidar com as consequências da sua verdadeira identidade ter sido descoberta”.