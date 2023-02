Indicado ao Oscar, Close tem pré-estreias em Salvador

Indicado na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar, o premiado Close está em cartaz com sessões de pré-estreia na capital baiana até o domingo, 26.

Em Close, Léo e Rémi, de treze anos, são inseparáveis; melhores amigos, tão próximos como irmãos. No entanto, quando começam um novo ano escolar, as pressões da adolescência florescente desafiam seu vínculo com consequências inesperadas e de longo alcance.

Com atuações incríveis dos estreantes Eden Dambrine e Gustav De Waele, o segundo filme do diretor Lukas Dhont venceu o Grand Prix no último Festival de Cannes.

A O2 Play, distribuidora do grupo O2 Filmes, e a MUBI, distribuidora global, plataforma de streaming e produtora, são responsáveis pela sessões, cujos horários podem ser consultados no Cineinsite A TARDE.

Close estreia nos cinemas brasileiros em 2 de março e com exclusividade na MUBI em 21 de abril.

Trailer