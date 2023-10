Júlio Bressane será homenageado na Mostra Internacional de Cinema | A TARDE

O cineasta brasileiro Júlio Bressane será homenageado na Mostra Internacional de Cinema, que começa no dia 19 de outubro, em São Paulo. Bressane é um dos autores do chamado Cinema de Invenção no país

O cineasta será celebrado juntamente com três diretores estrangeiros, dois deles europeus e um norte-americano. Bressane e o diretor bósnio Emir Kusturica vão receber o Prêmio Leon Cakoff e serão homenageados na abertura do evento.

Os dois filmes mais recentes do cineasta carioca, A Longa Viagem do Ônibus Amarelo e Leme do Destino, ambos deste ano, serão exibidos na programação da mostra, que chega à sua 47ª edição e vai de 19 de outubro a 1º de novembro.