Olodum e Margareth Menezes homenageiam novo filme do Pantera Negra

As salas de cinema brasileiras vão receber, no dia 10 de novembro, mais uma grande produção da Marvel Studio, o filme Pantera Negra: Wakanda para sempre. O Bloco Olodum prepara uma homenagem especial para o filme, na Casa do Olodum, que fica no bairro do Pelourinho, em Salvador, no dia 8 de novembro, a partir das 19h.

Nomeada uma das embaixadoras da superprodução, Margareth Menezes estará presente na Torcida Olodum e cantará junto com o Bloco Olodum a música “Woman no Cry”, de Bob Marley. A filósofa e autora Djamila Ribeiro também foi nomeada embaixadora do longa.



"É com muita honra e alegria que recebi esse convite para ser embaixadora do filme Pantera Negra: Wakanda para Sempre aqui no Brasil, junto com Djamila Ribeiro. Isso é muito grandioso para mim! O filme traz pra nós uma ideia revolucionária pelo objetivo de mostrar a produção artística cinematográfica negra, e nessa linguagem moderna, tecnológica, avançada, mostrando mais um perfil do nosso povo afro no mundo, provocada por essa diáspora enorme que houve da distribuição do povo negro pelo mundo.", afirma Margareth Menezes.

A batida percussiva do Olodum também presenteará os fãs com a música A Body, A Coffin, no filme interpretada pela cantora ganense Amaarae.

"Me sinto muito honrada também em fazer uma apresentação junto com o Olodum nessa ação, parceiros, companheiros. O Olodum é ponta de lança nessa luta do povo negro por um mundo mais justo. Para mim é uma grande festa estar nesse lugar", diz Margareth.



A escolha por Djamila Ribeiro e Margareth Menezes, duas mulheres negras símbolos da representatividade afrodiaspórica e protagonismo feminino está diretamente relacionada com a narrativa apresentada pela Marvel Studios em Pantera Negra: Wakanda para Sempre, onde a Rainha Ramonda (Angela Bassett) e a princesa Shuri (Letitia Wright) são personagens fundamentais nesta nova fase.

“É um filme com mensagens poderosas para a comunidade negra, e, em especial, para as mulheres negras. Além de ser um excelente filme, uma obra de distribuição mundial que trate de representações positivas para pessoas negras deve ser festejada”, afirmou Djamila.

“Estar como embaixadora do filme ao lado da Rainha do Axé Margareth Menezes é um motivo de imensa honra. Margareth representa o poder da mulher negra e transmite mensagens que empoderam o povo negro. Sua voz cobre o corpo negro de ritmo e ginga, em uma dança que é reza e é festa. Ela é uma rainha de Wakanda! Como alguém que cresceu ouvindo suas músicas, quero me juntar a ela para difundir esse filme necessário no Brasil”, completa Djamila.

Sobre o filme

Após a morte de T’Challa, Wakanda fica sem um Pantera Negra. Enquanto as potências mundiais clamam por acesso ao vibranium, um novo inimigo invade as fronteiras de Wakanda. A rainha Ramonda deve escolher entre unir forças com a nova ameaça ou colocar seu povo em risco. Fundamentalmente, Shuri, Okoye, Nakia, M’Baku e alguns heróis inesperados precisam superar a dor da perda de um dos maiores super-heróis do mundo para combater esse poderoso adversário e tomar seus lugares entre os heróis lendários de Wakanda.