Oscar 2023: confira a lista completa de vencedores

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood premiou os filmes, técnicos e artistas indicados à 95ª edição do Oscar. A cerimônia de entrega das estatuetas aconteceu na noite deste domingo, 12, no Teatro Dolby, em Los Angeles.

>>> Veja onde assistir aos filmes indicados ao Oscar

Destaque da edição, "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" conquistou sete dos onze prêmios aos quais concorria, incluindo melhor filme e melhor direção. Dirigido por Daniel Kwan e Daniel Scheinert, a obra conta a história de uma imigrante chinesa, dona de uma lavanderia, que luta contra uma vilã interdimensional que acaba sendo sua própria filha.

Os leitores de A TARDE, no entanto, designaram o título de melhor filme a uma outra produção. De acordo com uma enquete divulgada nos canais digitais do grupo, "Avatar: O Caminho da Água" aparece como o grande favorito da competição. O longa-metragem de James Cameron acabou conquistado apenas o prêmio de Melhores Efeitos Especiais.

"Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo", segundo lugar na votação, fez história na premiação e conquistou, também, a estatueta de Melhor Filme. A ficção científica com metaverso aparece empatada no número de votos com "Top Gun: Maverick" na preferência do leitor.

Melhor Filme

"Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo", dirigida por Daniel Kwan e Daniel Scheinert, venceu o Oscar de melhor filme, coroando com a cobiçada estatueta uma noite bem-sucedida na premiação mais importante de Hollywood.

O filme de ficção científica superou "Nada de Novo no Front", Avatar: O Caminho da Água", "Os Fablemans", "Tár", "Top Gun: Maverick", "Triângulo da Tristeza" e "Entre Mulheres".

Melhor Direção

Daniel Kwan e Daniel Scheinert ganharam o Oscar de Melhor Direção por "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo" neste domingo, 12, no Dolby Theatre em Los Angeles.

"Isso é estranho, queremos dedicar isso a todas as mães do mundo", disse Scheinert ao receber a estatueta. "Estamos orgulhosos de nossa trajetória", acrescentou emocionado Kwan, de descendência asiática, ao microfone.

"Os Daniels", com sua obra de ficção científica, a grande favorita da noite, derrotaram Martin McDonagh (Os Banshees de Inishirin), Steven Spielberg (Os Fabelmans), Todd Field (Tár) e Ruben Ostlund (Triângulo da Tristeza).

Melhor Atriz

Michelle Yeoh fez história neste domingo ao se tornar a primeira mulher asiática a ganhar o Oscar de melhor atriz por sua exuberante interpretação de uma empresária imigrante na obra de ficção científica "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo".

A veterana de Hollywood conquistou os eleitores da Academia com sua visão complexa de Evelyn Wang, uma dona de lavanderia sino-americana assolada por uma auditoria fiscal, presa em um casamento em frangalhos e lutando para se conectar com a filha Joy.

Melhor Ator

Brendan Fraser ganhou o Oscar de melhor ator por sua poderosa atuação como um homem com obesidade mórbida em "A Baleia", culminando uma notável volta por cima em sua carreira.

A estrela de sucessos dos anos 1990 como "A Múmia" passou uma década no deserto de Hollywood antes de conquistar os eleitores da Academia com sua interpretação de um professor recluso que come compulsivamente enquanto é atormentado pela dor.

Melhor Atriz Coadjuvante

Jamie Lee Curtis levou para casa seu primeiro Oscar, de melhor atriz coadjuvante, em sua primeira indicação, por interpretar uma auditora fiscal mal-humorada que investigava a dona de uma lavanderia no alucinante "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo".

Foi um momento culminante após 50 anos de carreira, algo que os famosos pais da atriz, Janet Leigh e Tony Curtis, nunca alcançaram.

Melhor Ator Coadjuvante

Ke Huy Quan venceu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, uma celebração de seu papel como o marido de uma dona de uma lavanderia em "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo".

Quan era o favorito para o prêmio entre seus colegas indicados - Brendan Gleeson e Barry Keoghan (Os Banshees de Inisherin), Brian Tyree Henry (Passagem) e Judd Hirsch (Os Fablemans).

Melhor Filme de Animação

A animação 'Pinóquio', de Guillermo del Toro, venceu o Oscar de Melhor Filme de Animação. A estatueta foi a primeira ser entregue no Teatro Dolby de Hollywood nesta 95ª edição do Academy Awards.

A produção dirigida pelo cineasta mexicano derrotou 'Marcel the Shell With Shoes On, 'Gatos de Botas 2: O Último Pedido', 'A Fera do Mar' e "Red: Crescer é Uma Fera'.

Melhor Filme Internacional

A adaptação alemã do clássico romance de guerra "Nada de Novo na Front" conquistou o Oscar de melhor filme internacional neste domingo, com sua oportuna mensagem antimilitarista.

Quase um século após a publicação do livro de Erich Maria Remarque, a produção da Netflix dirigida por Edward Berger encerrou uma triunfante temporada de premiações com a vitória no Oscar.

