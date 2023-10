Rachael Sheherazade revela pedido que fez antes de aceitar "A Fazenda"

Uma das grandes surpresas da edição 15 de A Fazenda, a jornalista Rachel Sheherazade conversou com o enfermeiro baiano neonatal Cezar Black e falou o processo que passou, desde o convite até o momento que aceitou o confinamento.

Ela afirmou que sentia medo de participar do programa, principalmente por não participar do mundo do entretenimento.



"Eu falei que não tinha nada a ver comigo. Eu sou super na minha, muito fechada e não fujo da minha rotina. Não era pra mim", afirmou a jornalista, que afirmou acreditar também não ter idade para o desafio.



"Até pela minha idade. O pessoal é tudo jovem, lá nos seus 20 anos. Meio que não combina. E também que não sou do entretenimento, sou do jornalismo. Pensei: ‘O que vou fazer lá".



Sheherazade contou que foi sua família que a incentivou a aceitar o convite. Foi então que ela revelou o pedido que fez à produção.



"Todo mundo falou: ‘Você vai dizer não? O que é isso? Todo mundo queria fazer parte de um negócio desses, mas você vai dizer não?’. Então mandei uma mensagem: Posso pensar? Ter uma semana?".



Ela contou que durante esta uma semana, refletiu bastante. "Fiquei pensando, pensando. Já tinha feito uma promessa para mim mesma há alguns anos. Sou muito cuidadosa, cautelosa com a vida. Tem tantas coisas que deixo de fazer por medo de errar, arriscar, sair da minha zona de conforto. Então falei: ‘Vou dizer sim para os desafios'".