A Justiça tem procurado Andressa Urach; entenda

Ultimamente Andressa Urach tem constantemente estado nos holofotes desde sua volta ao mundo da prostituição e produção de conteúdos adultos. Outra coisa que tem chamado a atenção é sua parceria com seu filho, que tem gravado vídeos sexuais da mãe, além das declarações ousadas da ex-Fazenda, que divide opiniões.

Se nas redes sociais, Andressa Urach é encontrada com facilidade, no mundo real é outra história. O processo movido pela modelo trans Viviany Beleboni contra Andressa, em 2020, ainda não teve desfecho na Justiça, que parece ainda distante, conforme divulgado pela colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles.

Viviany Beleboni acionou a Justiça contra Andressa Urach, pedindo indenização de R$ 104,5 mil por danos morais. A artista acusou Andressa de publicar uma imagem nas redes sociais em que estaria associada a uma “vida de pecados” e ao “fim dos tempos”.

A Justiça não tem encontrado Andressa Urach para que seja citada formalmente sobre o processo. Foram apresentados vários novos endereços, em julho deste ano, numa tentativa de conseguir realizar a citação. Três dos “avisos de recebimento” já retornaram sem cumprimento por impossibilidade de encontrar o número indicado, em agosto.

O caso

Na Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, em 2015, Viviany Beleboni encenou Jesus Cristo na crucificação em cima de um trio. Na publicação feita em 26 de março de 2020, Andressa Urach usou um painel contendo várias imagens, entre elas a de Viviany, com a seguinte legenda:

“Nas imagens, algumas afrontas do Brasil. Se colocar do mundo não caberia no post. Mas o maior de todos os pecados é não ler a Bíblia. O mundo tem estado muito mais podre do que o mundo antes do Dilúvio ou mesmo na época de Sodoma e Gomorra. O pecado da humanidade de hoje passou dos limites e subiu aos céus. Essa pandemia é só um ensaio dos princípios das dores dos finais dos tempos. Te arrepende dos teus pecados e aceita Jesus como único salvador. Pode ser tua última chance”.