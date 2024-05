Agora milionário, Davi teria dívidas de quase R$ 15 mil | A TARDE

Vencedor do "BBB 24", Davi Brito recebeu um prêmio de R$ 2,9 milhões, a maior quantia já paga pelo programa em todas as suas edições. No entanto, além de lidar com os desafios pessoais que surgiram após o reality show, o baiano, que trabalhava como motorista de aplicativo antes de participar do programa, agora enfrenta a tarefa de saldar suas dívidas pendentes, as quais somam quase R$ 15 mil.

A informação é do EXTRA. Segundo a publicação, o baiano possui débitos bancários com o Banco do Brasil totalizando aproximadamente R$ 10.400, vindos de financiamentos, atrasos no pagamento de cartão de crédito e antecipação de contas. Além disso, ele também tem dívidas com a Caixa Econômica Federal no valor de R$ 1.004.

A menor dívida do ex-motorista de aplicativo é com uma instituição financeira, totalizando R$ 73. Já as dívidas mais antigas, contraídas em 2021, incluem R$ 238 devido ao Banco Nubank e R$ 3.245 referentes a um financiamento concedido por uma empresa de cobrança.

Vale lembrar que o dinheiro do prêmio ainda não está disponível para Davi. Em entrevista recente ao Portal A TARDE, ele afirmou que “estava até com medo de olhar o aplicativo [banco]”.

Devendo e luxando?

Atualmente, o mais novo milionário da Bahia, trocou sua antiga casa no bairro de Cajazeiras por uma mansão luxuosa em um bairro nobre de Salvador. O imóvel, que está abrigando ele e algumas pessoas da família Brito, possui piscina, jardim, cozinha espaçosa e área gourmet com churrasqueira.

Foi nesta residência que o artista recebeu a equipe do Fantástico para falar sobre sua trajetória no BBB 24 e o término do seu relacionamento com a cozinheira e vendedora ambulante Mani Rego. Mas ainda de acordo com o jornal Extra, o imóvel não deve ser o lar definitivo do baiano.

