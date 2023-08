Ana Hickmann é chamada de "caveira" por marido; web ataca Alexandre

O marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa, está sendo duramente criticado nas redes sociais por ter sido grosseiro e chamado a apresentadora de "caveira". O episódio ocorreu durante a gravação de um vídeo em que Ana e Alexandre respondiam perguntas feitas por internautas.

“Se você me chamar de caveira de novo, eu não falo mais com você”, disparou a modelo, visivelmente irritada e constragida com a situação A partir deste momento, os dois começam uma discussão.

“Tá bom, então por favor Ana Hickmann, vamos dar sequência às perguntas”, disse Correa. “E por que você está só olhando pra câmera e não olha pra mim que tô fazendo a pergunta? Você está de mal de mim, por acaso? Por que eu tô de você!”, disparou Ana.

Em seguida, Alexandre reclamou que era impossível olhar para ela e para a câmera ao mesmo tempo. Diante da fala, Ana Hickmann debochou da idade do marido e ainda solta umas alfinetadas. “É só você ficar de 3/4, eu sei que você tem idade já, não se preocupa, mas dá pra você olhar pra mim? Melhor assim… Quero ver quando você estiver mentindo. Por isso você não olhava pra mim antes, né”.

Detonado na web

“O que uma mulher como ela faz com um cara desse? Relacionamento abusivo do cão”, apontou um seguidor. “Ele tinha que agradecer todos os dias por ter casado com uma mulher linda como ela”, disse outra. “Ela cuidou dele no câncer e ele trata ela dessa forma. Meu Deus”, lembrou um seguidor.

Veja vídeo:

Gente pq mulher bonita (nesse caso rica ainda) se humilha tanto pra macho? Meu Deus gente, assina um divórcio e deixa esse homi com uma mão na frente e outra atrás você é a ANA HICKMANN pic.twitter.com/VEPFp0QUjS — gigiaahhh (@giovannalafr) July 20, 2023