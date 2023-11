Ana Maria Braga sai em defesa de Hickmann: "prestou enorme serviço" | A TARDE

Durante o 'Mais Você' desta segunda-feira, 20, a apresentadora Ana Maria Braga mandou um recado à também apresentadora Ana Hickmann, que denunciou o ex-marido por agressão.

"Queria deixar um abraço muito especial pra Ana Hickmann. Minha colega", iniciou Ana Maria, que pontuou que Hickmann, infelizmente, não é a primeira mulher a passar pela situação.

"Infelizmente ela não é a primeira mulher a sofrer agressões dentro de casa. Enquanto a sociedade não evoluir, tá longe de ser essa a última notícia que a gente dá aqui a respeito deste ato, que devia ter morrido antes de nascer. Essa atitude que [homens] tomam de agredir mulheres".

Ela frisou ainda que há decisões na vida que exigem coragem. "Você não tá sozinha, não, menina. Nós todas, acho que o Brasil [está com você]. Você prestou enorme serviço pra tantas mulheres que não têm essa coragem ou não conseguem sair desse ciclo vicioso. Então força, conte comigo. Um beijo e fica bem, tá".

No domingo, 11, Ana Hickmann registrou um boletim de ocorrência acusando o empresário Alexandre Correa de agressão. Durante a semana, ela apareceu no 'Hoje em Dia' de vestido de alça e hematomas no braço ficaram a mostra.