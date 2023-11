Andressa Urach tatua rosto após erros com procedimentos estéticos | A TARDE

Andressa Urach recorreu à uma tatuagem no rosto após não conseguir resolver uma falha estética. Ela optou por um cifrão em uma das bochechas para esconder uma mancha no rosto.

A atriz de conteúdos adultos foi questionada por um internauta se a tatuagem era verdadeira e explicou.

"Ela só está com adesivo de proteção que o tatuador colocou, que durante dois dias fica protegendo ela. Eu fiz porque durante o dia eu não gosto de usar maquiagem, e eu estava com uma manchinha no rosto e estava me incomodando", disse Urach, que seguiu.

"Eu já tinha feito alguns procedimentos estéticos para retirar, mas a abençoada da manchinha não saía", contou a atriz, que afirmou que preferiu fazer uma tatuagem no local.

"Eu pensei no que eu gosto, e tinha duas opções: um coração ou dinheiro. Eu gosto mais de dinheiro [risos]. E aí eu fiz um ‘dinheirinho’. Pretendo fazer mais tatuagens, já está agendado. Quero terminar algumas que comecei e cobrir outras".

Confira a foto.