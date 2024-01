Anitta e Bruno Reis se encontram após "cantada" no Carnaval: "resenha" | A TARDE

Anitta encontrou o prefeito de Salvador, Bruno Reis, nesta quinta-feira, 28, nos bastidores do primeiro dia do Festival Virada Salvador, na Arena Daniela Mercury. Este foi o primeiro encontro do gestor com a cantora, que o elogiou durante apresentação no Carnaval de Salvador em fevereiro deste ano.

Bruno estava com a esposa, Rebeca Cardoso, quando Anitta passou no trio e elogiou: "Olha o prefeito da cidade, gente, que chic! Olha o bofe gato atrás dele ai, ó! Que delícia! O prefeito e o amigo".

Ele chegou a postar o momento em suas redes sociais e brincou, marcando a esposa. "Corre aqui, Rebeca".

Nesta quinta-feira, eles se encontraram pessoalmente e relembraram o episódio. O prefeito comentou que foi a resenha do Carnaval, e Anitta explicou. "É que eu passo e vou brincando na Avenida, né". Eles seguiram o papo, a artista disse que este ano ficaria quietinha e foi repreendida.

"Não, pelo contrário. Deixa o coração falar… o que der na cabeça. Aqui é terra que não tem censura", rebateu o prefeito, aos risos.

Confira, o momento, registrado por Bruno Reis em suas redes sociais:

Relembre