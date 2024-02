Após 50 anos, Caetano Veloso assiste jogo do Bahia na Arena Fonte Nova | A TARDE

Após 50 anos, o cantor Caetano Veloso retornou à Arena Fonte Nova, neste domingo, 4, a convite do presidente do Esporte Clube Bahia, Emerson Ferretti. O decano da Música Popular Brasileira (MPB) mostrou que é pé quente e acompanhou o triunfo do Bahia contra o Sport de Recife, ao lado da sua mulher, Paula Lavigne, do filho Tom Veloso, da nora e do neto Benjamin.

O Tricolor entrou em campo nesta tarde pela primeira rodada da Copa do Nordeste. Na ocasião, o Esquadrão encerrou a partida com 2 gols contra 1, marcados por Thaciano e Rafael Ratão, já no final do segundo tempo.

Quem também circulou no camarote, como convidado do novo presidente do tricolor baiano, foi o cantor Baco Exu do Blues, um dos maiores cantores da atualidade, com sua sonoridade única e letras poderosas, e que está nos preparativos para sua apresentação no Carnaval baiano.