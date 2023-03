Após atropelar mulher, Lima Duarte diz que prestou socorros

O ator Lima Duarte, 92, se pronunciou nesta quarta-feira, 8, sobre o acidente que se envolveu na sexta-feira, 3, quando atropelou uma mulher de 37 anos em São Paulo. A vítima contou que estava hospitalizada sem assistência, ainda não havia conseguido ser operada e precisa de ajuda financeira.

Em sua declaração, o ator afirmou que prestou socorros à vítima e não teve responsabilidade no acidente. "Àqueles que me acompanham há tantos anos, esclareço que, conforme está sendo noticiado, de fato fui envolvido em um acidente de trânsito sem a minha responsabilidade, onde prestei, imediatamente, todos os socorros necessários".

“Estamos torcendo pela recuperação da motociclista e acompanhando a evolução de seu tratamento no hospital, através de um representante da família”, disse o ator.

Ele afirmou ainda que sua CNH está válida e disse que pode, sim, dirigir. "Gostaria de esclarecer que minha habilitação está válida, e todos meus exames obrigatórios por lei, em dia. Por fim, reitero meu compromisso com a segurança no trânsito e minha disposição em colaborar com as autoridades para esclarecer todos os faros relacionados ao acidente".