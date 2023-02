Após intolerância religiosa, Cristian diz que pedirá perdão a Nicácio

Eliminado na última terça-feira, 21, do Big Brother Brasil 23 (Globo), Cristian afirmou que irá pedir desculpas a Fred Nicácio após cometer intolerância religiosa. As falas do brother nos últimos dias foram motivos de bronca da produção do programa e do apresentador Tadeu Schmidt.

Durante o Bate-Papo BBB (Globoplay), o quinto eliminado viu um ‘VAR’ do momento em que Fred Nicácio acorda de madrugada para ir ao banheiro e acaba parando diante de sua cama apenas para desviar de malas.

Após ver o vídeo, ele se explicou: "Eu acordei quando ele estava ali, parado. Ele falou que foi por causa das malas, porque ele não conseguiu enxergar. A gente pensou que fosse algo de religião, mas conversamos hoje a tarde sobre isso. A Key também falou algumas coisas, Gustavo também. E eu fiquei: será? A gente ficou com esse embate do que poderia estar acontecendo. Eu não conheço a religião dele, mas respeito todas as religiões, tá tudo certo".

O agora ex-participante acredita que o momento possa não ter feito bem para ele. "Eu acho que pode ter pego mal. Mas realmente, não foi nada por maldade. Foi uma coisa que aconteceu e até peço desculpas. Quando ele sair, quero conversar com ele também e pedir desculpas. Não entendo isso como uma coisa ruim", acrescentou.

Durante a segunda-feira, 20, Cristian contou para Gustavo e Key ter visto Nicácio aos pés da cama do casal "fazendo os negócios dele". Ele ainda afirmou ter rezado, após ver Nicácio.

Key disse estar com medo, e que apertaria o botão para sair do programa;

Durante o programa foi mostrado que ele apenas se levantou e pediu suporte no confessionário para dor no braço.

As críticas à Fred Nicácio, que é da Umbanda, por supostamente fazer algum mal aos outros participantes foi tema recorrente de conversa de Cristian, Gustavo e Key. Na edição de segunda, Tadeu Schmidt fez um longo discurso de respeito às religiões.

A equipe de Fred Nicácio afirmou que irá fazer uma denúncia na Justiça contra os outros participantes por intolerância religiosa.