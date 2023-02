BBB: Guimê atende o Big Fone e ganha Poder Supremo no paredão

O Big Fone tocou nesta quinta-feira, 23, pela terceira vez nesta 23ª edição do Big Brother Brasil e quem atendeu foi o funkeiro MC Guimê. Ele arrematou o 'Poder Supremo' e poderá trocar um dos emparedados por outro participante.

"Atenção, preste muita atenção, você ganhou o Poder Supremo. Você vai poder trocar qualquer indicação ao paredão, inclusive a do líder. Caso seja um dos indicados, poderá usar o poder para colocar alguém no seu lugar. Guarde esse segredo, se você contar para alguém, você estará no paredão", disse a voz.



Após ouvir as recomendações, o participante decidiu manter segredo com os demais participantes. "É segredo, mano. Que loucura", disse Guimê.

Nesta quinta será realizada a prova do líder e, em seguida, será formado um paredão relâmpago. No sábado, 25, um dos emparedados será eliminado e, no mesmo dia, o Big Fone tocará pela segunda vez.

Desta vez, quem atender estará imune ao paredão e deverá indicar outro participante à berlinda. No domingo, 26, será o dia das provas do líder e do anjo e haverá a formação de um novo paredão.