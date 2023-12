Beyoncé posta álbum com fotos de visita a Salvador; veja | A TARDE

A cantora Beyoncé causou um verdadeiro alvoroço nas redes sociais e em Salvador com uma visita surpresa a cidade na noite de quinta-feira, 21. Por alguns minutos, ela esteve no palco montado no Centro de Convenções e discursou para o público de pouco mais de 3 mil pessoas que estavam lá para a pré-estreia de um filme que conta a sua história.

>> “Não há ninguém como vocês, Bahia”, diz Beyoncé em Salvador

O burburinho nas redes sociais foi causado pela própria cantora, que postou uma foto enigmática no storys do Instagram após desembarcar na capital baiana. Em seguida, quando sua visita a cidade já era confirmada, ele mudou a bio da rede social expondo a localização "Salvador, Bahia, Brasil".

Já durante a madrugada, Beyoncé postou um álbum de fotos no Instagram da sua viagem para Salvador. Em uma das imagens, aparece deitada em uma cama no avião, com a bandeira do Brasil e da Bahia, que usou também durante sua apresentação. A imagem gerou especulações sobre uma possível saída da capital baiana.

Confira as imagens: