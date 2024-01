Bruna Biancardi deixa de seguir Neymar e fala sobre falta de caráter | A TARDE

A influenciadora Bruna Biancardi deixou de seguir o jogador Neymar nas redes sociais e compartilhou uma reflexão sobre “falta de caráter”. No Instagram, Bruna repostou um texto que dizia: “Caráter é algo que está no coração, nas veias, na pele, na alma. Caráter corre no sangue. Quem não possui destrói vidas, relacionamentos, amizades e a si mesmo”.

A separação do casal ocorreu após as traições do jogador terem sido expostas na internet. Recentemente, Bruna também compartilhou outra reflexão, dessa vez sobre as dificuldades enfrentadas por ela em 2023. Segundo a influenciadora, esse foi o ano mais difícil emocionalmente e psicologicamente para ela, mas também foi o ano em que descobriu uma força que nem imaginava possuir.

No ano passado, Bruna deu à luz Mavie, filha do jogador, e se separou dele apenas um mês após o nascimento da criança. Além disso, a influenciadora também teve sua casa assaltada. Apesar de todas as adversidades, Bruna tem buscado superar os desafios e encontrar sua própria força interior.