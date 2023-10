Bruna Biancardi expõe suposta traição de Neymar

O relacionamento de Bruna Biancardi e Neymar Jr. voltou causar polêmicas nesta quarta-feira, 27. Tudo porque rumores de que o jogador de futebol estaria se relacionando com uma mulher brasileira, há meses. Quem parece saber dos boatos, é a própria Bruna, que está grávida da filha do atleta.

Biancardi publicou um storie em seu Instagram com o link para sua entrevista ao Estadão. De acordo com prints que circulam nas redes, o link levava diretamente para um vídeo sobre a revelação do suposto affair de Neymar com a moça. Após o erro, Bruna apagou a publicação e divulgou um novo link.