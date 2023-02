Carlinhos Maia nega que banco fundado por ele esteja aplicando golpes

O humorista Carlinhos Maia usou as redes sociais para desmentir que o Girabank, banco fundado por ele, estaria aplicando calotes nos clientes. A acusação foi feita inicialmente pelos próprios funcionários da instituição.

O humorista, que curtiu alguns dias do Carnaval de Salvador, afirmou que estava triste desde as primeiras acusações e, por isso, preferiu não aparecer nos últimos dias.

"Desmoronei, de coração, tô sendo sincero: Isso mexeu comigo, são anos de ofensas, essa foi a gota d’água. Não sou vítima de nada. Nem quero me fazer de coitado", contou Carlinhos.

Ele afirmou ainda que está cansado de ser ofendido gratuitamente. "Parece que nada do que prego todos os dias faz sentido. O que me consola é saber que tem muita gente que me ama e me protege aqui. Por isso que eu balanço mais não caio. Aos sócios do gira, recebam meu carinho".

“Me perdoem por nesse momento não ser tão fortes como vocês. Espero que um dia o Gira vire Gigante, e que vocês quem sabe me aceitem lá de volta lá na frente. Promete que terei menos medo e mais autoconfiança pra saber como lidar com as inverdades e maldades que colocam com minha imagem”, afirmou.

Ele negou que o Girabank esteja aplicando golpes e afirmou que trata-se de inveja. "Esse povo que adora me destruir, e morre de inveja mesmo porque não conseguem chegar onde a gente chegou, porque meu amor eu estou lutando contra a maré faz sete anos e todos os dias acontecem coisas para acabar com minha imagem, eu sei muito bem. É inveja! Eu nasci pra brilhar e é só o começo. Finalizei".

Funcionários do Girabank acusaram a instituição bancária fundada há um ano de roubar dinheiro da conta de correntistas e aplicar golpes.