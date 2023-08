"Caseiro e monogâmico": conheça o novo namorado de Luisa Sonza

Influenciador digital, Chico Veiga assumiu nesta semana o namoro com a cantora Luisa Sonza, após publicar nas redes sociais uma homenagem no aniversário de 25 anos da artista, no último dia 18 de julho.

Com quase 200 mil seguidores no Instagram, o carioca de Niterói é conhecido como 'Chico Moedas', por conta do costume de investir em criptomoedas. O rapaz também ficou conhecido pela sua amizade com Casimiro Miguel, tendo participado de algumas lives na 'CazéTV'.

"Chico Moedas está amando, está em todas as páginas de fofoca. O nosso amigo está curtindo a vida, deixa ele viver", disse Cazé sobre o namoro com Sonza. Esse é o primeiro relacionamento da cantora desde o término com Vitão, em agosto de 2021.

Em entrevista ao podcast "Match o Papo', Chico falou um pouco sobre seu estilo de vida e revelou "não gostar de trabalhar". Ele cursou Administração e Cinema, mas desistiu e decidiu investir todo o dinheiro do pai em bitcoins.

"Não gosto de trabalhar, trabalho para mim é desagradável [...] Fico em casa em Niterói, fumando, tocando um violãzinho, saio para um samba na Lapa", contou.

Antes da cantora, Chico Moedas teve um único relacionamento que durou nove anos e terminou durante a pandemia. "Caseiro, sensível e monogâmico", foi assim que ele se descreveu na entrevista.