"Chico sofre ameaças", dizem amigos sobre bastidores do término

O influencer Chico Moedas não se pronunciou e não pretende falar sobre a traição no relacionamento com a cantora Luisa Sonza. Segundo amigos do influenciador, ele sabia que a cantora pretendia expor tudo, mas não sabia como e, por casa da exposição pública, ele está sofrendo diversas ameaças. As informações são do Splash/UOL.

"Nenhum dos amigos 'passou pano' para ele. Todos nós falamos que ele errou, mas ninguém concorda com a maneira que tudo foi exposto", diz um amigo.

À coluna Splash, esse amigo afirmou que o namoro com Sonza não era aprovado pelos amigos de Chico. De acordo com pessoas próximas, o influenciador sempre foi avisado que um relacionamento tão midiático poderia ser algo perigoso. Quando souberam sobre a música, o alerta foi ainda maior.

"Acompanhamos de perto esse caos do relacionamento. O que a gente conheceu foi um lado dela com o Chico que não era bacana, com certas grosserias. Nem todos tinham paciência pra ela. Agora, ele não pode nem sair de casa, recebe ameaças por mensagens, e tudo isso por um namoro curto", completa outra amiga do influenciador.

Traição

Ainda segundo amigos de Chico, a ex-namorada do influenciador sabia da traição desde o dia 11 de setembro. Os dois tiveram uma briga neste dia, mas Sonza estava disposta a seguir o namoro.

No entanto, quando o vídeo de Chico brindando com uma ex-affair e amigos caiu nas redes sociais, e fãs começaram a avisá-la sobre a traição, Sonza teria "virado outra pessoa", e decidiu expor tudo. Os dois chegaram a conversar, mas a cantora já havia avisado que não deixaria os motivos do término em segredo.

A assessoria de Luisa Sonza disse não ter informações sobre a relação com Chico, e que não sabia sobre o término.