Compadre Washington recebe alta de hospital nesta quarta

Após oito dias internado, Compadre Washington recebeu alta na tarde desta quarta-feira, 5. O artista tranquilizou os fãs, após postar um vídeo no Instagram relatando a melhora e brincou: "depois de oito dias você vê o resultado", fazendo paródia de um dos seus sucessos. "Estou de alta!", comemorou.

O parceiro de Beto Jamaica ainda ressaltou que, por enquanto, está com a agenda de shows suspensa, o que fará com que o cantor com quem faz dupla, siga com as apresentações sozinho.

Durante sua participação no arrastão dos ambulantes, no dia 26 de junho, o cantor da banda É O Tchan sentiu um desconforto na região abdominal, o que o levou a ser encaminhado para o Hospital Municipal Albino Leitão, em São Sebastião do Passé, onde realizou a apresentação.

Em seguida, ele foi transferido para o Hospital Mater Dei, em Salvador, onde estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), desde o dia 29 de junho e, posteriormente, levado para um quarto, onde seguiu recebendo cuidados médicos e passando por exames.

