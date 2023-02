Domitila, Fred Nicácio e Gustavo disputam paredão no BBB 23

O paredão relâmpago do Big Brother Brasil 23 aconteceu durante a quinta-feira, 23, (geralmente é no domingo) e surpreendeu os participantes do reality. Após uma série de dinâmicas, a berlinda ficou formada por Domitila, Fred Nicácio e Gustavo. A eliminação acontecerá no sábado, 25.

A formação do paredão começou com o Big Fone tocando no início da noite. MC Guimê atendeu e recebeu o Poder Supremo, com isso o brother possuiu a chance de decidir se iria querer mudar um dos participantes da berlinda.

Na tradicional prova do líder, Sarah Aline conquistou a liderança e se emocionou. A sister venceu a disputa eliminatória e uma 'final' contra Alface e Cara de Sapato. Com o Paredão Relâmpago, ela precisou imediatamente decidir que seria indicação e mandou Sapato para a berlinda.

Na formação de paredão, Sapato teve direito a um contragolpe e puxou para o paredão o médico Fred Nicácio. Já a casa contou com um voto aberto, e com quatro votos, um a mais que os cantores MC Guimê e Aline Wirley, a modelo Domitila Barros acabou na berlinda.

Foi então que MC Guimê usou o seu Poder Supremo e tirou o seu amigo Cara de Sapato do paredão, indicando em seu lugar Gustavo Cowboy.

O cantor comemorou a sua jogada. "Eu espero que o Cowboy saia desse Paredão. Senão não faz sentido eu ter colocado. Vejo o Paredão que eu queria fazer se fosse Líder, e foi feito", falou.