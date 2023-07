Fã quase beija Ivete na boca e é criticado na web: "sem noção"

De férias nos Estados Unidos com o filho Marcelo, Ivete Sangalo esteve no centro de uma polêmica neste final de semana. A cantora, que foi curtir de perto a “Renaissance World Tour”, de Beyoncé, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, no sábado, 29, foi surpreendida por um fã que quase beijou a sua boca.

Um vídeo, que viralizou na web, mostrou o momento constrangedor. Em meio ao show, um homem foi até Ivete para tietá-la. De repente, ele se virou e deu um beijo no rosto da cantora, quase acertando sua boca.

Nas redes sociais, os internautas criticaram o homem: “Desrespeitoso, não gostei”, afirmou um internauta. ”Gente sem noção”, disparou outro.

No Twitter, um perfil, identificado como DJ Izo, afirma ser ele no vídeo. Sem dar maiores detalhes, ele se defendeu e disse que a artista não se sentiu incomodada.

“Vocês não sabem nem o motivo da cara dela. Ela ainda brincou comigo depois (…). Haha, obrigado pelo post! A pessoa do vídeo sou eu! Eu não sou um sem noção e ela foi mega educada comigo! Povo não sabe nem o que aconteceu e que dar pitaco na internet”.

Vídeo

Reprodução | Twitter