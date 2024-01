Fã termina namoro de 7 anos por namorado odiar Anitta; vídeo | A TARDE

Durante um encontro nos bastidores de uma festa de pré-Réveillon em Praia do Forte, na sexta-feira, 29, Anitta foi surpreendida ao descobrir que foi a causa do término de um relacionamento de sete anos de um de seus fãs.

Ao conhecer a artista, o jovem, visivelmente nervoso, compartilhou com ela o motivo do fim do namoro. Anitta, com sua franqueza característica, indagou: "por que? O que eu fiz?". A resposta direta do fã foi: "ele te odeia, mulher". Sem hesitação, Anitta retrucou: "então fod*-se ele".

Nas redes sociais, o jovem explicou a decisão devido às críticas sobre a radicalidade da escolha. Ele destacou que realizou o sonho de conhecer sua maior inspiração e agradeceu aos orixás, espíritos ancestrais e Deus por permitirem viver essa experiência.

"Não é sobre idolatria, é sobre inspiração. Obrigado aos meus orixás e meus espíritos ancestrais em nome de Deus por permitir viver isso e realizar meu maior sonho", escreveu.

Para coroar o encontro, o rapaz pediu ainda que a intérprete de “Bellakeo” autografasse seu braço para que posteriormente ele tatuasse a assinatura da cantora. Confira o vídeo: