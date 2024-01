Família da fã morta no show de Taylor Swift processa organizadores | A TARDE

A empresa responsável pelo show de Taylor Swift no Brasil vai enfrentar um processo movido pela família de Ana Clara Benevides Machado, jovem que perdeu a vida durante a apresentação no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, em novembro.

A T4F - Time For Fun será alvo de uma ação na Justiça buscando reparação por danos, conforme anunciado pelo advogado da família.

A decisão de prosseguir com a ação judicial foi tomada após a divulgação do laudo de necropsia, que apontou a exaustão térmica causada pelo calor como a causa do falecimento de Ana Clara.

João Paulo Sales Delmondes, representante legal da família, afirmou que o laudo confirma a existência de falhas e omissões por parte dos organizadores em atender às necessidades dos fãs.

"O laudo confirma a falha da organização do evento, principalmente a sua omissão em relação a todos os fãs, dificultando o acesso à água e a pontos de hidratação. Isso expôs Ana ao calor extremo e, inevitavelmente, contribuiu para sua morte", declarou o advogado em entrevista ao G1.

Ana Clara, uma estudante de psicologia na Universidade Federal de Rondonópolis, estava no último ano do curso e era conhecida entre amigos como uma ávida admiradora de Taylor Swift, realizando o sonho de assistir ao show da artista.

O fatídico episódio ocorreu em 17 de novembro, durante uma onda de calor no Rio de Janeiro, com temperaturas superiores a 40ºC.

A família busca responsabilizar os organizadores, alegando que a inadequada oferta de acesso à água contribuiu para a tragédia.