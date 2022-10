Festa Halloween dos Mascarados é adiada por causa do jogo do Bahia

A tradicional festa Halloween dos Mascarados, que iria acontecer nesta sexta-feira, 28, no Cerimonial Rainha Leonor – Pupileira, no bairro de Nazaré, em Salvador, foi adiado por conta do jogo do Bahia, que acontece no mesmo dia e contará com uma Arena Fonte Nova completamente lotada. O Tricolor pode garantir o seu acesso para a primeira divisão nesta partida.

"A decisão é por conta da interdição de toda área no entorno do estádio Arena Fonte Nova e que engloba o local do evento, Cerimonial Rainha Leonor – Pupileira, dificultando o acesso do público".

Por conta do adiamento, quem comprou o ingresso e quer o reembolso precisa entrar em contato com o Sympla. O ingresso comprado para o evento nesta sexta ainda é válido e a próxima data será revelada em breve ao público.

O evento teria Margareth Menezes, DJs RDD e LIBREANA e a participação da cantora Clariana Fróes. Os ingressos estavam sendo vendidos à R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia).