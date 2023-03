Fred Nicácio é o sétimo eliminado do BBB 23

O particpante Fred Nicácio foi o sétimo eliminado do BBB 23, após o resultado do paredão contra Cara de Sapato e Cezar, que saiu na noite de terça-feira, 28. O médico teve 62,96% dos votos. O lutador teve 36,23% e Cezar 0,83%.

"Você [Fred Nicácio] gagueja. Quem gagueja pode se sentir inseguro ou sentir vergonha. Você é o contrário disso, você é comunicador e um exemplo. Nada abala esse tanque grandão. Deixa eu falar claramente pra você [Cara de Sapato]: Supera! Não tô falando mais só do jogo. Relaxa, você reconhece que tem a mania de se culpar pelas coisas”, disse o apresentador Tadeu Schmidt, no tradicional discurso de eliminação.

O desespero do Deserto! Eu amooooo esse amor deles #Bbb23

O último paredão teve o total de 222.409.339 votos na plataforma do Gshow. O Paredão teve mais de 1 milhão de votos por minuto durante o ao vivo, ainda segundo dados da emissora responsável pela transmissão.

Fred Nicácio se despediu dos brothers cantando a música 'Dona de Mim', de Iza. No discurso após feito do lado de fora da casa, ele disse que foi eliminado por causa da perda de uma maior sensibilidade e destreza com os demais participantes.

Hoje o participante mais icônico do programa nos deixa. OBRIGADO POR TUDO DR FRED! #BBB23