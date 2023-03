Galisteu sobre Deolane: "Tem gente que a aplaude ainda"

A apresentadora de A Fazenda, Adriane Galisteu, falou sobre a advogada e influenciadora Deolane Bezerra, que participou da última edição do reality rural e saiu após manobra da família, que ficou inconformada com a derrota em uma dinâmica.

Após deixar a atração, Deolane fez uma série de acusações contra Galisteu e a emissora. Questionada, a apresentadora afirmou que as acusações são problemas dela, que deve provar o que disse.

"Isso é um problema dela. A Fazenda é um programa que abre as portas para você mostrar quem é. As polêmicas quem faz são as estrelas do reality show. O game continua intacto e igual", contou Galisteu a Leo Dias.

"Isso, a gente deve perguntar para ela. Você pode apontar e questionar um monte de coisas, mas precisa ir lá e provar. Isso daí aconteceu? Então é isso", seguiu.

Ela afirmou ainda que não vê como erro o convite para Deolane participar do programa. "Eu acho que foi um acerto. A mulher tem milhões de seguidores, tem a história dela (…). Gente, a gente não agrada todo mundo, né? Ela tem gente que a aplaude ainda".