"Homens que traem as esposas amam suas companheiras", defende Urach | A TARDE

Após se despedir da prostituição, Andressa Urach afirmou que pode retornar a este mundo. Em conversa com seguidores no Instagram, ela afirmou que não descarta, apesar de, no momento, não estar precisando.

"Eu sou uma mulher muito de fases, então eu nunca digo nunca. Mas nessa fase que eu estou vivendo, eu não quero. Não estou precisando, então no momento não. Quem queria, teve a oportunidade, quem quer, vai ficar querendo", disse Urach.

Ela seguiu, afirmando que acredita que homens que traem as esposas, realmente amam suas companheiras.

"Eles têm essa necessidade de ter várias mulheres. São alguns homens que são assim, não são todos. Mas, eu acredito que tem homens que são muito caçadores, eles tem esse instinto de querer várias mulheres, então ele pode amar a esposa e mesmo assim vai traí-la, então isso é mais do caráter dele".

Ela considerou ainda que seu trabalho é como qualquer outro, que exige respeito entre os envolvidos.

"Gente, meu trabalho não é uma ‘sem vergonhice’, o meu trabalho é um trabalho. A gente se respeita. São atores, são atrizes, são criadoras de conteúdo adulto, '"então não é uma 'sem vergonhice'".