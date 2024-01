Influenciadora baiana sofre parada cardíaca e morre nos EUA | A TARDE

Considerada uma das influenciadoras brasileiras mais populares de Massachusetts, nos Estados Unidos, Mila de Jesus faleceu aos 35 anos na sexta-feira, 12. Ela, que era baiana, sofreu uma parada cardíaca e não resistiu, de acordo com a página Futrica USA, no Instagram.

Ao saber da notícia, os seguidores de Mila foram às últimas postagens dela para deixar mensagens de pesar. "Acabei de ver na postagem da ex-sogra da Mila que ela faleceu. Estou em choque, gente 😭😭", compartilhou uma seguidora. 😔 Oro a Deus que ampare seus filhos e a receba na glória. A 'classe A das abençoadas' vai ficar aqui, com saudades de você. Descanse em paz, Mila. 💔🙏🏻", escreveu outro perfil.

Segundo a página Gossip USA, Mila de Jesus enfrentava um problema no pâncreas, que cessou seu funcionamento. A baiana, que havia oficializado seu casamento com George Kowarzik no final de setembro do ano passado, deixou quatro filhos de um relacionamento anterior.

Ela também enfrentou a perda de sua mãe aproximadamente dois anos atrás. Em uma das fotos do seu casamento, Mila escreveu: "E mainha esteve presente".