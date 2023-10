Ivete fala de traição de Chico Moedas: "Não é das nossas contas"

Após o anúncio feito cantora Luísa Sonza sobre o fim do seu relacionamento com Chico Veiga no programa "Mais Você", a cantora baiana Ivete Sangalo falou sobre o tema durante o programa "Saia Justa", do canal GNT, exibido na noite quarta-feira,20

"Não tenho ideia das entranhas desse relacionamento. Acho que nenhum de nós deve entrar nesse mérito. Não é das nossas contas. Embora Luísa tenha participado a nós, acho que temos que ter esse distanciamento e discernimento para saber até onde vai nossa opinião. Tem coisas que não são da nossa alçada. Não quero saber do emaranhado, bom ou ruim, dessa relação", disse Ivete ao comentar a repercussão do caso e as opiniões divididas sobre o assunto.

@canalgnt Não vale mentir! 🫣 @ivetesangalo e as nossas saias contam se já traíram em um relacionamento. E você, já pulou a cerca? Se arrepende? 🤐 #IveteNoSaiaJusta #SaiaJustaNoGNT ♬ som original - gnt

A cantora também falou que enxerga o ciúme como uma peça desorganizadora da própria vida e, sem revelar a época, admitiu que já traiu. "Eu já! Ô, rapaz, na pulada da noite. Mas era um negócio assim que já estava desorganizado e eu estava sem coragem de dizer. Mas foi uma vez só e não me arrependo, não", detalhou.

Sangalo também acrescentou que a expectativa de como um relacionamento deve ser precisa ser trabalhada, já que pode ser a causa de muitas frustrações.