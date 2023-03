Jojo Todynho é criticada por iniciar faculdade e rebate: "vão transar"

Jojo Todynho usou as redes sociais para rebater as críticas que recebeu nesta segunda-feira, 6, primeiro dia de aula no curso de Direito. Mais cedo, ela havia celebrado o novo ciclo.

"Alô, mulherada! Quando eu me formar acabou essa palhaçada que homem não paga pensão, que homem bate em mulher… Eu vou ser delegada da DEAM [Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher]. Vou buscar em casa. E outra coisa, vai ter um quartinho chamado ‘Que Tiro Foi Esse’, para você que gosta de bater em mulher", disse.

Momentos depois ela voltou à web e afirmou que recebeu um vídeo de apoio de membro da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) do Rio de Janeiro e ficou feliz com a manifestação. Entretanto, ela foi criticada por internautas, e não deixou barato.

"Aí você vê pessoas que nem chegaram a esse patamar desmotivar as outras pessoas. Não se preocupem comigo, não, tenho 5 anos aí para muita coisa acontecer na minha vida", disse.

"Vocês estão muito preocupados com código, vão transar. Vocês estão precisando liberar seratonina da felicidade porque é muito estresse, eu sei. Mas não desmotivem as pessoas, incentivem. Tá bom? Beijo com muito amor da doutora", seguiu Jojo.

Ela fez ainda uma reflexão sobre as conquistas que teve ao longo da vida e diz que não conseguiu conquistar nada com facilidade, mas se sente orgulhosa da própria trajetória. "Foi com muito esforço, muita dedicação e muita luta", pontuou.

"O conhecimento não ocupa espaço, só agrega na nossa vida. Gosto de estudar, tenho a maior paciência. Daqui a 5 anos, vou estar muito a frente de muitas coisas na minha vida. Não existe vitória sem luta e a luta é constante, é diária", finalizou Jojo.