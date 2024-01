Juliette visita internas de penitenciária feminina na Paraíba | A TARDE

A campeã do BBB 21 Juliette surpreendeu detentas da Penitenciária Feminina Maria Júlia Maranhão, em João Pessoa, na Paraíba. A artista aproveitou as férias para conhecer o projeto "Castelo de Bonecas", desenvolvido com as internas e que visa a ressocialização das mulheres.

"Somos cactos, temos espinhos, mas também florescemos", escreveu a paraibana na publicação feita no próprio perfil do Instagram.



Julliete enalteceu o processo de fabricação de bonecas de pano desenvolvido pelas internas.

"Eu poderia falar inúmeras coisas sobre a importância da ressocialização, de acreditar nisso, de apoiar essa reconexão, esse reecontro. Mas eu acho que o vídeo fala por si. As mulheres falaram coisas muito profundas e muito bonitas (...). Eu saí de lá preenchida de esperança", declarou em outro vídeo sobre a visita.

Logo após vencer o BBB 21, a artista divulgou o projeto nas redes sociais e agradeceu pela criação das bonecas "Juliette", feitas em homenagem a ela.