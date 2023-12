“Lindo e gostosão”: plateia deixa Jason Momoa “corado” em painel de Aq | A TARDE

Apesar de ser um herói do fundo do mar, nem o próprio Aquaman aguentou de calor ao receber elogios “quentes” da plateia que acompanhava o painel do longa, neste domingo, 3, na CCXP23.

Diretamente de Atlântida, ele chegou acompanhado dos colegas de elenco, Patrick Wilson e Yahya Abdul-Mateen II, além do diretor James Wan.



Após saber o que significavam as palavras “lindo, tesão, bonito e gostosão” entoadas pela plateia, o astro da DC disse ter ficado com vergonha: “vocês me fizeram corar”.