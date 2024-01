Luisa Sonza vive affair com jovem médico português; confira | A TARDE

Luísa Sonza, 25, fez a fila andar e vive um novo romance após o tumultuado término com Chico Veiga. A artista está envolvida com um jovem médico português, Luis Ribeiro, herdeiro de uma influente família de médicos em Portugal, se especializando em cirurgia plástica na Alemanha.

Mesmo com a distância, o relacionamento está se desenvolvendo e amigos próximos indicam que o romance está ficando sério.

Os dois se conheceram no Brasil, onde Luis Ribeiro estava de férias, escolhendo o país como destino para relaxar longe da rotina hospitalar.

O encontro ocorreu durante um show em dezembro, e, segundo fontes, o médico enviou uma mensagem cifrada para Luísa, sugerindo um possível retorno ao Brasil.

Ambos compartilham suas interações nas redes sociais, e Luis Ribeiro publicou em seu Instagram um questionamento enigmático:

"E se eu voltasse para o Brasil ao invés de ir para a Alemanha?". Solteira desde o término com Chico Veiga, Luísa Sonza e seu novo affair teriam se encontrado no dia seguinte, alimentando especulações sobre a possibilidade de um relacionamento mais sério do que um simples affair.