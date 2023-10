Madonna diz que médicos não acreditavam que ela sobreviveria | A TARDE

Madonna voltou aos palcos neste sábado, 14, e estreou a turnê The Celebration em Londres. Os shows foram adiados após ela ser diagnosticada com infecção bacteriana grave, que a manteve internada por vários dias na UTI.

Durante o show, além de flutuar por cima do público em uma performance icônica, a artista contou que está recuperada da infecção e relembrou a internação.

“Não achei que iria conseguir [sobreviver]. Nem os meus médicos”, disse Madonna. “Eu esqueci cinco dias da minha vida – ou da minha morte… Mas as minhas crianças estavam lá. E as minhas crianças sempre me salvam”.

A turnê The Celebration tem repertório com 28 hits que passeiam pelos 40 anos de carreira da artista. Entre as músicas, 'Nothing Really Matters', 'Hung Up', 'Die Another Day', 'Crazy for You' e outros sucessos.