Neymar processa comediante que fez piada com seu pedido de desculpas

O jogador Neymar Jr está processando o humorista Luciano Alef, que usa filtro para parecer com o astro da Seleção Brasileira. A ação judicial é para o comediante excluir um vídeo em que ironiza o pedido de desculpas do atleta por ter traído a esposa Bruna Biancardi.

Na página do Twitter, que consta com o nome “Neymar Brasileiro”. O influencer postou a foto da ação e na notificação Judicial diz que esses e outros vídeos “são prejudiciais à imagem do atleta por seu tom irônico e jocoso.”

“Fala grupo, estou aqui mais uma vez para pedir desculpas, mas quem nunca errou que atire a primeira pedra, a segunda, a terceira ou a quarta”, disse Luciano aos risos sobre as polêmicas envolvendo o nome de Neymar.

“Errei como homem, como pai, como mãe, como irmã, como modelo, como blogueira, como sua mãe também, como todo mundo, enfim, eu vacilei, mas eu te amo”, ironizou o comediante.