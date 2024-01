Neymar rebate críticas ao 'Ney em Alto Mar': "Fiz o máximo que pude" | A TARDE

Após a realização polêmica do 'Ney em Alto Mar', Neymar se pronunciou sobre as críticas, alegando ter feito o máximo possível para garantir o sucesso do evento. Mesmo afastado por lesão, o jogador agradeceu aos fãs e artistas presentes.

"Quem diria que eu teria meu nome em um cruzeiro! Jamais imaginei isso e poder curtir, sentir o carinho das pessoas e ver a minha família se divertindo, realmente foi diferente! Infelizmente não pude atender a todos do navio, mas fiz o máximo que pude", disse em suas redes sociais.

Além das reclamações sobre a qualidade da comida, circularam imagens nas redes sociais evidenciando problemas estruturais no navio, como goteiras e ambientes alagados.

Entre os críticos está o cantor Kawe, que compartilhou uma foto mostrando uma goteira no meio do navio. A empresária da moda Vannini também expressou seu descontentamento, destacando a qualidade inferior da comida e a presença inadequada de crianças durante as festas.

Embora Neymar tenha agradecido o carinho dos fãs, algumas queixas não se limitam à infraestrutura. Pacotes para o evento começaram em R$ 4.700, sem incluir bebidas e internet.

O evento pode ter rendido cerca de R$ 20 milhões para o jogador.