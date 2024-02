O Kannalha diz que quer se envolver no verão: “tô doce demais” | A TARDE

No clima quente do verão soteropolitano, nada melhor do que um romance ou um affair. E O Kannalha já deixou a solteirice no radar. Presente no lançamento do Carnaval 2024 da Prefeitura de Salvador, nesta terça-feira, 23, o artista revelou que vai abrir o coração para dar uma “aprontadinha”.

Ao Portal A TARDE, o cantor disse que, recentemente, vem se tornando alvo de elogios e suspiros. “Eu não sei se eu tô ficando mais bonito, e toda a pessoa que vem do meu lado acha que eu tô ficando, que eu tô pegando, tô ficando com fama de pegador e nem tô aproveitando ao máximo”.

“Juro que tá despertando esse lance porque, enfim, eu tô solteiro, é verão em Salvador, é quente e eu tô doce demais, então eu não vou deixar essa oportunidade passar, já que tão falando, acho que eu vou dar uma ‘aprontadinha’ nesse verão aí, aproveitar, já vou deixar aqui então, como eu posso dizer, já vou vender o produto, o nego tá doce, tá solteiro”, destacou ele, citando sua aposta de música para o carnaval, “Nego Doce”.

Questionado sobre como lida com o assédio que vem recebendo com relação a vida pessoal, o pagodeiro revelou que encara tudo com bom humor. "Eu me dou bem com esse assédio até porque a maioria da parte dele é uma parte que tem meio que um pouco de, vamos supor, não comédia, mas é algo gostoso de se fazer uma troca com o público feminino" explica ele. "Elas falam que eu sou o marido de todas elas, tem toda essa parada. Então acaba sendo uma cura descontraída e gostosa”, completou, entre risos.