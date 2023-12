“Respeitar Salvador”, diz Leo Santana em evento de Beyoncé | A TARDE

Leo Santana e Lore Improta marcaram presença no Club Renaissance, evento promovido por Beyoncé para o lançamento do filme 'Renaissance: A Film by Beyoncé', na noite de quinta-feira, 21, no Centro de Convenções de Salvador.

Ao desembarcarem de um carro na entrada principal do Centro de Convenções, Leo Santana, usando um look all black, e Lore Improta, apostando no traje a rigor em referência à era disco, levaram o público baiano à loucura.

Em entrevista ao Portal MASSA!, Leo Santana revelou que conheceu Beyoncé em Las Vegas e comemorou a realização do evento em Salvador. “Vivi uma experiência com ela em Los Angeles. Agora, estou aqui do nada, quando a gente menos espera. Tem que respeitar Salvador. Me sinto lisonjeado em fazer parte deste momento. Vamos nos divertir”, declarou o GG.