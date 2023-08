"Rezem por mim", diz Faustão ao falar pela 1ª vez após internação

Ao falar pela primeira vez desde a internação por insuficiência cardíaca, o apresentador Fasuto Silva, 73 anos, que está internado em São Paulo há 13 dias, emocionou fãs e seguidores. O apresentador é atendido pelo cardiologista Fernando Bacal no Hospital Albert Einstein

Em vídeo postado no Instagram do filho, João Guilherme Silva, Faustão falou sobre o final do programa na Band e disse estar "preparado" para enfrentar cirurgia.

"Ô, galera. Hoje que minha filha estreou, que fiz meu último programa na Band… eu, por sorte, ainda não morri. Estou preparado para as coisas da vida", relatou Faustão.

O apresentador fez agradecimento à equipe médica e disse que os profissionais vão analisar qual a melhor cirurgia para ele.

"Estou em tratamento. Peço que rezem por mim. Agora, tenho muita noção da família maravilhosa que tenho, uma mulher maravilhosa. E quem decide é o chefe lá de cima", reiterou.

A última edição de "Faustão na Band", na noite de sexta-feira,18, veio em momento difícil do apresentador. Após diversas reprises, o programa encerrou a jornada na emissora com a volta gravada de Faustão.