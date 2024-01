Show de Baby do Brasil na Concha Acústica do TCA é adiado | A TARDE

O show 'Baby do Brasil in Concert', que seria realizado na Concha Acústica do Teatro Castro Alves neste sábado, 13, foi adiado. Segundo anunciou a produção, o evento não poderá ser realizado na data prevista por "motivos de força maior, alheios à nossa vontade".

Agora, o show foi transferido para o dia 25 de maio, um sábado, também às 19h, no mesmo local.

Ingressos já adquiridos seguem válidos para a nova data, não havendo qualquer necessidade de troca ou substituição. Quem quiser, deverá solicitar o reembolso até 48 horas antes do novo dia, ou seja, até 23 de maio.

Para os ingressos adquiridos por vias digitais (site ou aplicativo), o cliente deverá entrar em contato com a Sympla, através da central de atendimento do site ou através do e-mail ajuda.sympla.com.br informando que deseja cancelar a compra.

Já os ingressos adquiridos direta e presencialmente na bilheteria do Teatro Castro Alves ou tótem, presente no local, o titular da compra deverá comparecer à bilheteria, onde adquiriu o ingresso, portando o ingresso e documento de identificação.