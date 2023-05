Sidney Magal é transferido para São Paulo após passar mal

O cantor Sidney Magal, 72 anos, foi transferido para um hospital em São Paulo, na noite de sexta-feira, 26. Ele estava internado em São José dos Campos, no interior do estado, após passar mal em um show.



O hospital que ele está internado, informou que Sidney está "estável clinicamente, realizando exames, sem previsão de alta".



O cantor tranquilizou os fãs, após postar um vídeo nas redes sociais na tarde de sexta, agradecendo a preocupação e informou que está bem.



No vídeo, Magal aparece de óculos escuros no hospital e diz que o que teve não foi grave, apenas um pico de pressão, mas que foi aconselhado pelos médicos a ficar no hospital, para observação.



O artista destacou que fez vários exames e nada grave foi constatado pelos médicos.



Veja a nota emitida pelo hospital, na íntegra:



O paciente Sr. Sidney Magal encontra- se internado no Hcor desde a madrugada deste sábado, 27. Foi transferido do hospital Vivalle, de São José dos Campos, após receber atendimento referente a episódio de pico de pressão arterial, ocorrido na última quinta-feira, 25.



O paciente encontra-se estável clinicamente, realizando exames, sem previsão de alta hospitalar.

